Фридман прокомментировал трёхлетнее соглашение Росси с «Миннесотой»

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман высказался о будущем нападающего Марко Росси в «Миннесоте Уайлд». Ранее клуб объявил о продлении контракта с 23-летним хоккеистом на три года на общую сумму $ 15 млн.

«Думаю, это хорошо и для «Уайлд», и для Росси. Было очевидно, что «Миннесота» не получила бы желаемого в случае обмена. Было очевидно, что Росси не получит желаемого с точки зрения долгосрочной перспективы. Он не хотел краткосрочный «контракт-мост». Так что они остановилась на трёх сезонах и $ 5 млн, что, на мой взгляд, очень справедливый контракт.

Не знаю, доиграет ли Марко Росси этот срок в составе «Уайлд». Хоть здесь это не так распространено… Думаю, в долгосрочной перспективе все выиграют. Но я готов поспорить, что через три года «Уайлд» и Росси оглянутся назад и скажут: как хорошо, что мы так поступили и не позволили этому затянуться», – приводит слова Фридмана Sportskeeda.

