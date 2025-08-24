Словацкий форвард «Северстали» Лишка ответил, какие города России ему нравятся

Словацкий нападающий «Северстали» Адам Лишка рассказал, в какие российские города ему приятнее всего приезжать.

– Нередко хоккеисты ограничивают знание города ареной, местом проживания и магазином… Вы за шесть лет наверняка хорошо Череповец изучили?

– Думаю, я уже наполовину местный (улыбается), много что видел и знаю. За эти годы в Череповце многое изменилось, что-то новое построилось. Советский проспект в центре города преобразился. Набережную построили, торговый центр… Мне очень нравится Тропа здоровья недалеко от моего дома, люблю там гулять.

– В какие российские города приятнее всего приезжать?

– У каждого города есть свои привлекательные стороны. Есть огромные города, мегаполисы – Москва и Санкт-Петербург. Очень нравится Казань, Владивосток тоже. Есть много красивых городов. Да и дома, в Череповце, приятно себя чувствую, – приводит слова Лишки официальный сайт КХЛ.