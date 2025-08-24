Плющев высказался о том, что Ротенберг останется главным тренером сборной «Россия 25»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на слова президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка о том, что Роман Ротенберг продолжит работу с «Россией 25» в качестве главного тренера команды.

«Россия 25» в принципе имела возможность практиковаться, имела возможность встречаться с теми командами, с кем имеем возможность с учётом нашего отстранения участвовать. Поэтому в любом случае в такой ситуации есть плюсы и минусы, тем не менее это продолжение истории сборной команды. То, что будет, я не знаю, что Третьяк сказал — не официальное заявление. Не было объявления, что сборная будет выступать там-то, под руководством того-то», — приводит слова Плющева Vprognoze.ru.

Напомним, в это межсезонье специалист покинул пост главного тренера СКА и вошёл в совет директоров московского «Динамо».