«Северсталь» победила «Авангард» в серии буллитов и стала обладателем Кубка Блинова
В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился матч предсезонного турнира на Кубок Блинова между местным «Авангардом» и череповецкой «Северсталью». Победу в серии буллитов со счётом 4:3 одержали хоккеисты «Северстали» и стали победителями турнира.
Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
24 августа 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Б
Северсталь
Череповец
0:1 Лишка (Грудинин) – 00:55 (5x5) 1:1 Гуляев (Шарипзянов) – 23:35 (5x5) 2:1 Потуральски (Блажиевский, Волков) – 24:50 (5x5) 2:2 Чебыкин (Скоренов, Абросимов) – 30:06 (5x4) 2:3 Лишка (Грегуар, Пилипенко) – 33:34 (5x4) 3:3 Гуляев (Почивалов) – 38:39 (4x4) 3:4 Иванцов – 65:00
В основное время в составе омской команды заброшенными шайбами отметились Михаил Гуляев (дважды) и Эндрю Потуральски. За клуб из Череповца отличились Адам Лишка (дважды) и Николай Чебыкин.
В овертайме команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты «Северстали».
В понедельник, 25 августа, состоится заключительный матч турнира между новосибирской «Сибирью» и «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Обе команды пока не одержали ни одной победы.
