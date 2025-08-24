«Северсталь» победила «Авангард» в серии буллитов и стала обладателем Кубка Блинова

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился матч предсезонного турнира на Кубок Блинова между местным «Авангардом» и череповецкой «Северсталью». Победу в серии буллитов со счётом 4:3 одержали хоккеисты «Северстали» и стали победителями турнира.

В основное время в составе омской команды заброшенными шайбами отметились Михаил Гуляев (дважды) и Эндрю Потуральски. За клуб из Череповца отличились Адам Лишка (дважды) и Николай Чебыкин.

В овертайме команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты «Северстали».

В понедельник, 25 августа, состоится заключительный матч турнира между новосибирской «Сибирью» и «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Обе команды пока не одержали ни одной победы.