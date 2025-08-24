Шабанов — о поражении «Трактора» в финале КГ: не могу сказать, чего именно нам не хватило

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Шабанов, ранее выступавший за «Трактор», высказался о поражении челябинской команды в финале Кубка Гагарина — 2025. Напомним, в финальной серии победил ярославский «Локомотив» со счётом 4-1.

«Я немного проанализировал финал. «Локомотив» – хорошая, дисциплинированная команда. Все ребята играют по заданию. Не могу сказать, чего именно не хватило нам. Возможно, где-то не дотерпели в нужные моменты, чтобы реализовать. Большинство, например. Сейчас можно говорить много, что можно было бы, но «бы» мешает! Нужно было делать тогда!

Насчет себя скажу, что хотелось бы сыграть по-другому. Возможно, не так ярко, как хотелось бы лично мне. Скажу ещё раз – я горжусь всеми ребятами, кто играл в команде в этом году, они отдали себя до последней капли пота и крови», – приводит слова Шабанова «Копейский рабочий».