Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игрок ЦСКА Рой: чтобы быть довольным своей карьерой, мне нужно выиграть Кубок Гагарина

Игрок ЦСКА Рой: чтобы быть довольным своей карьерой, мне нужно выиграть Кубок Гагарина
Аудио-версия:
Комментарии

Канадский защитник ЦСКА Джереми Рой заявил, что готов завершить карьеру в Континентальной хоккейной лиге.

– Что насчёт КХЛ? Готовы остаться здесь до конца карьеры?
– Скоро будет мой четвёртый сезон в КХЛ. И да, я определённо готов завершить карьеру здесь. Мне нравится играть здесь, и здесь моя семья.

– Что должно произойти, чтобы по окончании хоккейного пути вы сказали: «Мужик, это было мощно»?
– На данном этапе, чтобы быть полностью довольным своей карьерой, мне нужно выиграть Кубок Гагарина. Как только я это сделаю, посмотрю, какие у меня новые цели, – приводит слова Роя «КП Спорт».

28-летний хоккеист выступал за «Витязь» с регулярного чемпионата сезона-2023/2024. Для него это был первый опыт игры в КХЛ. В минувшем сезоне защитник сыграл 60 встреч в регулярном чемпионате, в которых отметился семью заброшенными шайбами и 18 результативными передачами. Всего в лиге Рой провёл 200 матчей, в которых набрал 88 (15+73) очков.

Материалы по теме
Канадский защитник ЦСКА Джереми Рой заявил о желании получить российское гражданство
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android