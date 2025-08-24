Игрок ЦСКА Рой: чтобы быть довольным своей карьерой, мне нужно выиграть Кубок Гагарина

Канадский защитник ЦСКА Джереми Рой заявил, что готов завершить карьеру в Континентальной хоккейной лиге.

– Что насчёт КХЛ? Готовы остаться здесь до конца карьеры?

– Скоро будет мой четвёртый сезон в КХЛ. И да, я определённо готов завершить карьеру здесь. Мне нравится играть здесь, и здесь моя семья.

– Что должно произойти, чтобы по окончании хоккейного пути вы сказали: «Мужик, это было мощно»?

– На данном этапе, чтобы быть полностью довольным своей карьерой, мне нужно выиграть Кубок Гагарина. Как только я это сделаю, посмотрю, какие у меня новые цели, – приводит слова Роя «КП Спорт».

28-летний хоккеист выступал за «Витязь» с регулярного чемпионата сезона-2023/2024. Для него это был первый опыт игры в КХЛ. В минувшем сезоне защитник сыграл 60 встреч в регулярном чемпионате, в которых отметился семью заброшенными шайбами и 18 результативными передачами. Всего в лиге Рой провёл 200 матчей, в которых набрал 88 (15+73) очков.