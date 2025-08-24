Защитник «Вашингтона» Фехервари высказался о своей травме колена

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мартин Фехервари рассказал о состоянии здоровья. Весной этого года словак перенёс операцию на мениске и пропустил плей-офф НХЛ.

«У меня небольшое воспаление, и я никак не могу от него избавиться, колено всё ещё немного болит. Эта история длится довольно долго. Хотел бы чувствовать себя лучше и понимать, когда снова смогу выйти на лёд, уверен, что дойду до этого. Я не хочу никуда спешить. В отношении колена я хочу быть разумным и терпеливым. Когда с ним всё будет в порядке, тогда я вернусь на лёд.

Не думаю, что это так, но по-хорошему я уже месяц как должен был тренироваться на льду. Но никогда нельзя быть уверенным наверняка. Очень надеюсь, что проблем не будет. Но узнаю это, когда придёт время. Сейчас я уже три-четыре месяца без хоккея, и иногда у меня появляются мрачные мысли о том, что я буду делать без хоккея. Я не могу этого представить», – приводит слова Фехервари Sportskeeda.

В минувшем сезоне 25-летний хоккеист провёл 81 матч, где набрал 25 (5+20) очков.