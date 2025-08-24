Главный тренер «Авангарда» Буше подвёл итоги Кубка Блинова для его команды

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после поражения в решающем матче на Кубке Блинова от «Северстали» (3:4 Б) подвёл итоги турнира для омской команды.

– Мы получили от этого турнира то, что хотели. Мы хотели, чтобы у нас были сложные матчи, которые достали бы из нас всё. После долгих тяжёлых тренировок мы знали, что наши игроки уже устали, и я хотел этого. В то же время мы хотели посмотреть в деле различные сочетания. Мы смогли посмотреть на наших вратарей, новичков, наконец-то увидели Войнова. Потуральски забросил ещё одну шайбу, он всё больше осваивается, привыкает к стилю лиги. Все четыре матча прошли в разных стилях, это хорошо для нас.

– Можно ли сказать, что увидели вариант, от которого ждёте результатов в сезоне?

– Нет. Чеккони нет в составе, это всё меняет. Войнов провёл только первую игру. Хотим увидеть их ещё. Мы всё ещё прикидываем, как будут выглядеть сочетания, но факт в том, что все сыграют друг с другом. Всегда есть травмы, нет ничего постоянного. И в разных матчах понадобятся разные методы, как сегодня – Гуляеву пришлось помогать нападению, поскольку нам нужны были свежие ноги и скорость. И это принесло плоды, как и в прошлом сезоне. Он снова выполнил свою работу. Хорошая часть отсутствия Якупова – я смог посмотреть игроков на разных позициях. Почивалов провёл свой лучший матч, как и Леука. Когда у нас будет полный состав, мы сможем получить полную информацию по всем игрокам. Но пока это абсолютно новая команда, и на её изучение нужно много времени, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.