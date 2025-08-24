Козырев подвёл итоги выигранного «Северсталью» Кубка Блинова в Омске

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу своей команды на предсезонном турнире на Кубок Блинова. Команда из Череповца одолела «Авангард» в решающей игре по буллитам со счётом 4:3.

— Хотели бы поблагодарить организаторов за возможность поучаствовать. Отличная возможность, сильный состав участников. Мы преследовали цель подготовиться к регулярному чемпионату, параллельно проверив ближайший резерв. На сегодняшнем результате сказалось время отдыха – у «Авангарда» вчера был сложный матч с «Локомотивом». Мы были посвежее в концовке.

— Насколько довольны ближайшим резервом?

— Остались довольны, у нас есть игроки местные, ребята 2006 года. Что хотели, то и увидели. Будем ребят привлекать, мы делаем акцент на молодых игроках.

— Как вписался Грегуар в игровую модель?

— Отлично вписался, выбирали по игровым качествам. Он нам подходит.

— Самойлов начнёт сезон первым номером?

— Да, у нас была отличная возможность посмотреть вратарей. Все матчи выиграли. Саша у нас опытный, начнёт первым номером.

— Буллит Иванцова удивил?

— Илья у нас штатный пенальтист, у него много заготовок.

— Приветствуете ли вы пижонские буллиты в решающий момент?

— Он забил – значит, всё сделал правильно, — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.