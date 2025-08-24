Скидки
Козырев подвёл итоги выигранного «Северсталью» Кубка Блинова в Омске

Комментарии

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу своей команды на предсезонном турнире на Кубок Блинова. Команда из Череповца одолела «Авангард» в решающей игре по буллитам со счётом 4:3.

24 августа 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Б
Северсталь
Череповец
0:1 Лишка (Грудинин) – 00:55 (5x5)     1:1 Гуляев (Шарипзянов) – 23:35 (5x5)     2:1 Потуральски (Блажиевский, Волков) – 24:50 (5x5)     2:2 Чебыкин (Скоренов, Абросимов) – 30:06 (5x4)     2:3 Лишка (Грегуар, Пилипенко) – 33:34 (5x4)     3:3 Гуляев (Почивалов) – 38:39 (4x4)     3:4 Иванцов – 65:00    

— Хотели бы поблагодарить организаторов за возможность поучаствовать. Отличная возможность, сильный состав участников. Мы преследовали цель подготовиться к регулярному чемпионату, параллельно проверив ближайший резерв. На сегодняшнем результате сказалось время отдыха – у «Авангарда» вчера был сложный матч с «Локомотивом». Мы были посвежее в концовке.

— Насколько довольны ближайшим резервом?
— Остались довольны, у нас есть игроки местные, ребята 2006 года. Что хотели, то и увидели. Будем ребят привлекать, мы делаем акцент на молодых игроках.

— Как вписался Грегуар в игровую модель?
— Отлично вписался, выбирали по игровым качествам. Он нам подходит.

— Самойлов начнёт сезон первым номером?
— Да, у нас была отличная возможность посмотреть вратарей. Все матчи выиграли. Саша у нас опытный, начнёт первым номером.

— Буллит Иванцова удивил?
— Илья у нас штатный пенальтист, у него много заготовок.

— Приветствуете ли вы пижонские буллиты в решающий момент?
— Он забил – значит, всё сделал правильно, — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Северсталь» победила «Авангард» в серии буллитов и стала обладателем Кубка Блинова
Новости. Хоккей
