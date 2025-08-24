Капитан «Авангарда»: Гуляев — ракета. Хотел бы я посмотреть, кто быстрее — он или Буре
Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался о поражении от «Северстали» (3:4 Б) в решающем матче в Кубке Блинова.
Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
24 августа 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Б
Северсталь
Череповец
0:1 Лишка (Грудинин) – 00:55 (5x5) 1:1 Гуляев (Шарипзянов) – 23:35 (5x5) 2:1 Потуральски (Блажиевский, Волков) – 24:50 (5x5) 2:2 Чебыкин (Скоренов, Абросимов) – 30:06 (5x4) 2:3 Лишка (Грегуар, Пилипенко) – 33:34 (5x4) 3:3 Гуляев (Почивалов) – 38:39 (4x4) 3:4 Иванцов – 65:00
«Хорошая игра против очень хорошей команды, которая здорово двигает шайбу. Первый период нам не удался, но потом собрались, забили хорошие голы. Гуляев сегодня просто красавчик, надеюсь, его не заберут в нападение, потому что нам нужен такой защитник. Здорово, что у нас есть такой универсал, мне кажется, он и в воротах сыграет. Хотя там бегать не надо, а Миша – ракета. У нас Буре был ракета, я хотел бы посмотреть, кто из них быстрее», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
