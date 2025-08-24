Капитан «Авангарда»: Гуляев — ракета. Хотел бы я посмотреть, кто быстрее — он или Буре

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался о поражении от «Северстали» (3:4 Б) в решающем матче в Кубке Блинова.

«Хорошая игра против очень хорошей команды, которая здорово двигает шайбу. Первый период нам не удался, но потом собрались, забили хорошие голы. Гуляев сегодня просто красавчик, надеюсь, его не заберут в нападение, потому что нам нужен такой защитник. Здорово, что у нас есть такой универсал, мне кажется, он и в воротах сыграет. Хотя там бегать не надо, а Миша – ракета. У нас Буре был ракета, я хотел бы посмотреть, кто из них быстрее», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.