Капитан «Авангарда»: очень хотелось выиграть Кубок Блинова, всё лето про него думал
Защитник и капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов после поражения от «Северстали» в серии буллитов со счётом 3:4 в решающем матче на Кубке Блинова заявил, что очень хотел выиграть этот трофей.
Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
24 августа 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Б
Северсталь
Череповец
0:1 Лишка (Грудинин) – 00:55 (5x5) 1:1 Гуляев (Шарипзянов) – 23:35 (5x5) 2:1 Потуральски (Блажиевский, Волков) – 24:50 (5x5) 2:2 Чебыкин (Скоренов, Абросимов) – 30:06 (5x4) 2:3 Лишка (Грегуар, Пилипенко) – 33:34 (5x4) 3:3 Гуляев (Почивалов) – 38:39 (4x4) 3:4 Иванцов – 65:00
«Очень хотелось выиграть этот турнир, всё лето думал про этот Кубок Блинова, потому что на этой арене мы его ещё не выигрывали. Но не хватило одного гола, буллита, победил сильнейший.
Мы готовы к сезону, прошли хорошие, тяжёлые сборы. Наша команда будет продолжать совершенствоваться, скорее всего, у нас будет ещё одна игра на предсезонке, и в бой!» — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Материалы по теме
Комментарии
