Ги Буше рассказал, что необходимо защитнику «Авангарда» Гуляеву для игры в НХЛ

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше ответил на вопрос, есть ли у защитника «ястребов» Михаила Гуляева потенциал для игры в НХЛ.

– Гуляев сделал дубль. Видите ли его потенциал игры в НХЛ? Соответствует ли он стилю Макара?
– Не думаю, что стоит оказывать на него такое давление сравнениями с Макаром. Это абсолютно другой уровень. А у Гуляева есть потенциал быть собой. Когда начинаешь сравнивать молодых игроков с кем-то, кем они не являются, это часто убивает их. Ему нужно расти в своём темпе, быть собой. Это абсолютно разные типы защитников. Как в американском футболе – есть квотербек и раннинбек. Макар – квотербек. Гуляев – раннинбек. Это разные стили.

Неважно, речь о Гуляеве или другом защитнике: чтобы заиграть в НХЛ – даже если речь об атакующем защитнике, – нужно совершать силовые приёмы, блокировать броски и выдавливать соперника с пятака. Это основы, которые позволят получить шанс в НХЛ. Пока Гуляев находится в процессе развития. У него отличная скорость, он классный парень, невероятно усердный. Он может создать момент из ничего. Но чтобы вырасти в защитника уровня НХЛ, нужно выполнять те вещи, о которых я сказал. Он знает это, мы разговаривали об этом. Это применимо к любому защитнику НХЛ – там придётся защищаться против Маккиннонов, Макдэвидов и прочих.

Гуляев находится на пути к этому, он хочет учиться и становиться лучше. Я говорю не только о сегодняшней игре, а в целом. Он провёл очень хороший лагерь, стал уже лучше, чем в прошлом году, стал ещё увереннее. Мне нравится его рост. Моё давление на него – не выдача сравнений, а требование быть лучшей версией себя. Этого мы хотим от него, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

