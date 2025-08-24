«Я подъехал, он не отказал. Решили вопросы». Шарипзянов — о яркой драке с Камаловым

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал свою драку с защитником «Северстали» Никитой Камаловым в матче предсезонного турнира на Кубок Блинова. Встреча состоялась сегодня, 24 августа, и завершилась победой череповецкой команды в серии буллитов со счётом 4:3.

— Драка с Камаловым – продолжение истории из прошлого плей-офф?

— В целом да. Решили вопросы, всё отлично. Договорились не заранее, я подъехал к нему, он не отказал. Не знаю, кто выиграл, честно, там такой сумбур, вам виднее, — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

По итогам этой игры «Северсталь» стала обладателем Кубка Блинова.