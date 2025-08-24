Скидки
«Я подъехал, он не отказал. Решили вопросы». Шарипзянов — о яркой драке с Камаловым

«Я подъехал, он не отказал. Решили вопросы». Шарипзянов — о яркой драке с Камаловым
Комментарии

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал свою драку с защитником «Северстали» Никитой Камаловым в матче предсезонного турнира на Кубок Блинова. Встреча состоялась сегодня, 24 августа, и завершилась победой череповецкой команды в серии буллитов со счётом 4:3.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
24 августа 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Б
Северсталь
Череповец
0:1 Лишка (Грудинин) – 00:55 (5x5)     1:1 Гуляев (Шарипзянов) – 23:35 (5x5)     2:1 Потуральски (Блажиевский, Волков) – 24:50 (5x5)     2:2 Чебыкин (Скоренов, Абросимов) – 30:06 (5x4)     2:3 Лишка (Грегуар, Пилипенко) – 33:34 (5x4)     3:3 Гуляев (Почивалов) – 38:39 (4x4)     3:4 Иванцов – 65:00    

— Драка с Камаловым – продолжение истории из прошлого плей-офф?
— В целом да. Решили вопросы, всё отлично. Договорились не заранее, я подъехал к нему, он не отказал. Не знаю, кто выиграл, честно, там такой сумбур, вам виднее, — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

По итогам этой игры «Северсталь» стала обладателем Кубка Блинова.

