«Это личное». Главный тренер «Авангарда» — о драке Шарипзянова с Камаловым

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал драку между капитаном «ястребов» Дамиром Шарипзяновым и защитником «Северстали» Никитой Камаловым в матче предсезонного турнира на Кубок Блинова. Встреча завершилась победой череповецкой команды в серии буллитов со счётом 4:3.

– Как оцените драку Шарипзянова с Камаловым? Одобряете ли такое в предсезонке?

– Я не знаю, что там произошло, но мне сказали, что там было что-то личное.

– А что чувствуете насчёт этого?

– Это личное, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Ранее Шарипзянов высказался о драке с Камаловым и заявил, что они решили все вопросы.