«Это личное». Главный тренер «Авангарда» — о драке Шарипзянова с Камаловым

«Это личное». Главный тренер «Авангарда» — о драке Шарипзянова с Камаловым
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал драку между капитаном «ястребов» Дамиром Шарипзяновым и защитником «Северстали» Никитой Камаловым в матче предсезонного турнира на Кубок Блинова. Встреча завершилась победой череповецкой команды в серии буллитов со счётом 4:3.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
24 августа 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Б
Северсталь
Череповец
0:1 Лишка (Грудинин) – 00:55 (5x5)     1:1 Гуляев (Шарипзянов) – 23:35 (5x5)     2:1 Потуральски (Блажиевский, Волков) – 24:50 (5x5)     2:2 Чебыкин (Скоренов, Абросимов) – 30:06 (5x4)     2:3 Лишка (Грегуар, Пилипенко) – 33:34 (5x4)     3:3 Гуляев (Почивалов) – 38:39 (4x4)     3:4 Иванцов – 65:00    

– Как оцените драку Шарипзянова с Камаловым? Одобряете ли такое в предсезонке?
– Я не знаю, что там произошло, но мне сказали, что там было что-то личное.

– А что чувствуете насчёт этого?
– Это личное, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Ранее Шарипзянов высказался о драке с Камаловым и заявил, что они решили все вопросы.

