Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шарипзянов: иностранцы «Авангарда» ходят с нами в баню каждый раз. Ребята просто золото

Шарипзянов: иностранцы «Авангарда» ходят с нами в баню каждый раз. Ребята просто золото
Комментарии

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал, как в команде происходит адаптация легионеров, и отметил, что в раздевалке прекрасная атмосфера.

— Как готова команда, если говорить о том, как приняли систему?
— Это лучше у тренеров спросить, у меня же другая задача – сплотить команду. Потихонечку получается, ребята адаптируются, понимают, что нужно делать. Подойдём к боевой готовности к 8 сентября. Адаптация легионеров проходит отлично, просто отлично, они классные ребята, золото. Все идут на контакт, иностранцы в баню ходят с нами каждый раз, у нас прекрасная атмосфера в раздевалке, будем это развивать, — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
«Это личное». Главный тренер «Авангарда» — о драке Шарипзянова с Камаловым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android