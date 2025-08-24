Шарипзянов: иностранцы «Авангарда» ходят с нами в баню каждый раз. Ребята просто золото

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал, как в команде происходит адаптация легионеров, и отметил, что в раздевалке прекрасная атмосфера.

— Как готова команда, если говорить о том, как приняли систему?

— Это лучше у тренеров спросить, у меня же другая задача – сплотить команду. Потихонечку получается, ребята адаптируются, понимают, что нужно делать. Подойдём к боевой готовности к 8 сентября. Адаптация легионеров проходит отлично, просто отлично, они классные ребята, золото. Все идут на контакт, иностранцы в баню ходят с нами каждый раз, у нас прекрасная атмосфера в раздевалке, будем это развивать, — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.