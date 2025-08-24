Скидки
Капитан «Авангарда» Шарипзянов объяснил, зачем решил завести телеграм-канал

Капитан «Авангарда» Шарипзянов объяснил, зачем решил завести телеграм-канал
Защитник и капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов заявил, что решил завести телеграм-канал, потому что старается идти в ногу со временем.

— Ты недавно завёл телеграм-канал. Почему решил?
— Стараюсь идти в ногу со временем. Мне пока это интересно, я ещё новичок, где-то повторяюсь, но есть люди, которые мне помогают, — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В минувшем сезоне капитан омской команды провёл 81 матч, в которых набрал 53 (15+38) очка при показателе полезности «+25». Всего на счету 29-летнего Шарипзянова 545 матчей в лиге и 234 (61+173) очка при показателе полезности «+77».

