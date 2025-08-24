Скидки
Вратарь «Авангарда» — о поражении от «Северстали»: было сложно и эмоционально, и физически

Вратарь «Авангарда» — о поражении от «Северстали»: было сложно и эмоционально, и физически
Аудио-версия:
Вратарь «Авангарда» Андрей Мишуров высказался о поражении от «Северстали» (3:4 Б) в решающем матче на Кубке Блинова.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
24 августа 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Б
Северсталь
Череповец
0:1 Лишка (Грудинин) – 00:55 (5x5)     1:1 Гуляев (Шарипзянов) – 23:35 (5x5)     2:1 Потуральски (Блажиевский, Волков) – 24:50 (5x5)     2:2 Чебыкин (Скоренов, Абросимов) – 30:06 (5x4)     2:3 Лишка (Грегуар, Пилипенко) – 33:34 (5x4)     3:3 Гуляев (Почивалов) – 38:39 (4x4)     3:4 Иванцов – 65:00    

— Насколько сложно было подойти подготовленными эмоционально, учитывая вчерашний матч с «Локомотивом»?
— Сложно, конечно: и эмоционально, и физически. Но на то мы и профессионалы, чтобы в таких ситуациях находить ресурсы. Надо играть правильно. Несмотря на отрицательный результат, считаю, что у нас это получилось. Чуть-чуть не повезло, но чаша весов могла склониться в любую сторону.

— «Северсталь» старается постоянно владеть шайбой. В овертайме голова не закружилась после четырёхминутного контроля?
— Да нет. Они шайбу контролируют, ты за ней следишь – ничего сложного.

— Импровизированная тренировка для глаз?
— Получается так. Для глаз, для мозга, на концентрацию, на внимание, — сказал Мишуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Новости. Хоккей
