Вратарь «Авангарда» — о поражении от «Северстали»: было сложно и эмоционально, и физически

Вратарь «Авангарда» Андрей Мишуров высказался о поражении от «Северстали» (3:4 Б) в решающем матче на Кубке Блинова.
— Насколько сложно было подойти подготовленными эмоционально, учитывая вчерашний матч с «Локомотивом»?
— Сложно, конечно: и эмоционально, и физически. Но на то мы и профессионалы, чтобы в таких ситуациях находить ресурсы. Надо играть правильно. Несмотря на отрицательный результат, считаю, что у нас это получилось. Чуть-чуть не повезло, но чаша весов могла склониться в любую сторону.
— «Северсталь» старается постоянно владеть шайбой. В овертайме голова не закружилась после четырёхминутного контроля?
— Да нет. Они шайбу контролируют, ты за ней следишь – ничего сложного.
— Импровизированная тренировка для глаз?
— Получается так. Для глаз, для мозга, на концентрацию, на внимание, — сказал Мишуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.
