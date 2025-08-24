Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Можно поставить оценку «отлично». Мишуров — об итогах Кубка Блинова для «Авангарда»

«Можно поставить оценку «отлично». Мишуров — об итогах Кубка Блинова для «Авангарда»
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Авангарда» Андрей Мишуров подвёл итоги Кубка Блинова для своей команды. «Ястребы» проиграли в решающем матче турнира «Северстали» (3:4 Б).

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
24 августа 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Б
Северсталь
Череповец
0:1 Лишка (Грудинин) – 00:55 (5x5)     1:1 Гуляев (Шарипзянов) – 23:35 (5x5)     2:1 Потуральски (Блажиевский, Волков) – 24:50 (5x5)     2:2 Чебыкин (Скоренов, Абросимов) – 30:06 (5x4)     2:3 Лишка (Грегуар, Пилипенко) – 33:34 (5x4)     3:3 Гуляев (Почивалов) – 38:39 (4x4)     3:4 Иванцов – 65:00    

— Какие итоги можно дать по турниру для команды, если не брать результат?
— Предсезонные турниры нужны для того, чтобы понять, какие дыры есть в системе, где нужно подлатать, доработать. Идеала не бывает, но к этому надо стремиться, чтобы всё работало как часы. С этой точки зрения можно поставить оценку «отлично», потому что хорошие команды были на турнире. Цель посмотреть команду выполнена, теперь мы знаем, что сделать, чтобы подойти к старту чемпионата максимально готовыми.

— Как для себя оцените турнир, на котором провели два матча?
— Играл как раз с двумя командами, которые много владеют шайбой, у них более виртуозный хоккей: любят контролировать шайбу, лишний раз не бросят, отдадут передачу, много играют в атаке. Не как «Локомотив», у которого задача грузить всё на ворота. Понимаю, в каком направлении надо работать: есть ошибки, недочёты. Есть две недели до старта, надо работать, — сказал Мишуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Материалы по теме
Вратарь Мишуров: сначала неверно понял информацию насчёт моего пребывания в «Авангарде»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android