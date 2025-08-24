«Можно поставить оценку «отлично». Мишуров — об итогах Кубка Блинова для «Авангарда»

Вратарь «Авангарда» Андрей Мишуров подвёл итоги Кубка Блинова для своей команды. «Ястребы» проиграли в решающем матче турнира «Северстали» (3:4 Б).
— Какие итоги можно дать по турниру для команды, если не брать результат?
— Предсезонные турниры нужны для того, чтобы понять, какие дыры есть в системе, где нужно подлатать, доработать. Идеала не бывает, но к этому надо стремиться, чтобы всё работало как часы. С этой точки зрения можно поставить оценку «отлично», потому что хорошие команды были на турнире. Цель посмотреть команду выполнена, теперь мы знаем, что сделать, чтобы подойти к старту чемпионата максимально готовыми.
— Как для себя оцените турнир, на котором провели два матча?
— Играл как раз с двумя командами, которые много владеют шайбой, у них более виртуозный хоккей: любят контролировать шайбу, лишний раз не бросят, отдадут передачу, много играют в атаке. Не как «Локомотив», у которого задача грузить всё на ворота. Понимаю, в каком направлении надо работать: есть ошибки, недочёты. Есть две недели до старта, надо работать, — сказал Мишуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.
- 24 августа 2025
-
20:49
-
20:45
-
20:40
-
20:38
-
20:30
-
20:23
-
20:18
-
20:14
-
20:09
-
20:05
-
19:56
-
19:38
-
19:06
-
18:58
-
18:34
-
18:08
-
17:54
-
17:32
-
17:04
-
16:48
-
16:30
-
16:12
-
15:55
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:13
-
14:00
-
13:45
-
13:20
-
12:50
-
12:20
-
12:00
-
11:40