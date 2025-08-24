«Можно поставить оценку «отлично». Мишуров — об итогах Кубка Блинова для «Авангарда»

Вратарь «Авангарда» Андрей Мишуров подвёл итоги Кубка Блинова для своей команды. «Ястребы» проиграли в решающем матче турнира «Северстали» (3:4 Б).

— Какие итоги можно дать по турниру для команды, если не брать результат?

— Предсезонные турниры нужны для того, чтобы понять, какие дыры есть в системе, где нужно подлатать, доработать. Идеала не бывает, но к этому надо стремиться, чтобы всё работало как часы. С этой точки зрения можно поставить оценку «отлично», потому что хорошие команды были на турнире. Цель посмотреть команду выполнена, теперь мы знаем, что сделать, чтобы подойти к старту чемпионата максимально готовыми.

— Как для себя оцените турнир, на котором провели два матча?

— Играл как раз с двумя командами, которые много владеют шайбой, у них более виртуозный хоккей: любят контролировать шайбу, лишний раз не бросят, отдадут передачу, много играют в атаке. Не как «Локомотив», у которого задача грузить всё на ворота. Понимаю, в каком направлении надо работать: есть ошибки, недочёты. Есть две недели до старта, надо работать, — сказал Мишуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.