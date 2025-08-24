Сайт НХЛ назвал имя лучшего молодого игрока в системе «Сиэтла»

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал рейтинг лучших проспектов «Сиэтл Кракен». Возглавил список лучших молодых игроков в системе клуба канадский нападающий Беркли Каттон.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Беркли Каттон, нападающий, 19 лет («Спокан Чифс», WHL).

2. Джейк О’Брайен, нападающий, 18 лет («Гамильтон Булдогс», OHL).

3. Яни Нюман, нападающий, 21 год («Коачелла Вэлли Файрбёрдс», АХЛ).

4. Никлас Кокко, вратарь, 21 год («Коачелла Вэлли Файрбёрдс», АХЛ).

5. Эдуард Шале, нападающий, 20 лет («Сиэтл», НХЛ).

В минувшем сезоне Каттон провёл 57 матчей, в которых заработал 109 (38+71) очков.