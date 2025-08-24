Скидки
Вратарь минского «Динамо» Егор Вельмакин объявил об уходе из клуба

Вратарь минского «Динамо» Егор Вельмакин объявил о своём уходе из белорусского клуба. Соответствующий пост голкипер опубликовал в своих социальных сетях.

«Минск! Беларусь! «Динамо»! Сегодня для меня непростой момент — я прощаюсь с клубом, в котором провёл несколько замечательных лет. Это было время, наполненное эмоциями, победами, поражениями, дружбой и бесценным опытом.

Хочу от всего сердца сказать спасибо руководству клуба за доверие, тренерам за знания и поддержку, партнёрам по команде за плечо в раздевалке и на льду, а болельщикам за ту невероятную энергию, которую вы дарили нам в каждом матче. Ваши голоса и вера всегда помогали идти вперёд.

«Динамо» навсегда останется частью моей жизни. Здесь я вырос как игрок и как человек, и уношу с собой только самые тёплые воспоминания. Несмотря на то что впереди меня ждёт новый этап, я всегда буду помнить, где начинался мой путь и кто был рядом в самые важные моменты. Спасибо за всё, «Динамо»! С уважением и благодарностью!» — написал Вельмакин.

22-летний голкипер подписал контракт с «Динамо» летом 2023 года. В КХЛ на счету Вельмакина 19 матчей с коэффициентом надёжности 2,38 и 90% отражённых бросков. Также Егор выступал за фарм-клуб «Динамо-Молодечно» в белорусской Экстралиге.

