Игрок московского «Динамо» Римашевский подвёл личные итоги прошлого сезона

Нападающий московского «Динамо» Егор Римашевский оценил свой прошлый сезон и поблагодарил тренерский штаб за доверие.

— В целом как оценишь для себя прошлый сезон?

— Для меня он сложился скомканно. Начал вроде неплохо, но потом получил небольшое повреждение и подсел в плане физики. В общем, получился средний сезон. Не сказал бы, что он удачный, но и плохим его тоже не назову. В любом случае я получил толчок к тому, чтобы улучшить свою игру.

— Из позитива можно отметить, что ты прочно закрепился в основном составе «Динамо».

— Ну да. Спасибо тренерскому штабу за доверие! Я всегда стараюсь выполнять все установки, — приводит слова Римашевского «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 20-летний форвард провёл 58 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 15 (7+8) очков. В плей-офф на счету Егора 14 игр и две результативные передачи.