Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игрок московского «Динамо» Римашевский подвёл личные итоги прошлого сезона

Игрок московского «Динамо» Римашевский подвёл личные итоги прошлого сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Егор Римашевский оценил свой прошлый сезон и поблагодарил тренерский штаб за доверие.

— В целом как оценишь для себя прошлый сезон?
— Для меня он сложился скомканно. Начал вроде неплохо, но потом получил небольшое повреждение и подсел в плане физики. В общем, получился средний сезон. Не сказал бы, что он удачный, но и плохим его тоже не назову. В любом случае я получил толчок к тому, чтобы улучшить свою игру.

— Из позитива можно отметить, что ты прочно закрепился в основном составе «Динамо».
— Ну да. Спасибо тренерскому штабу за доверие! Я всегда стараюсь выполнять все установки, — приводит слова Римашевского «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 20-летний форвард провёл 58 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 15 (7+8) очков. В плей-офф на счету Егора 14 игр и две результативные передачи.

Материалы по теме
«Они оба немного крысята». Пакетт — о сравнении Комтуа с Маршаном
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android