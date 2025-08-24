Скидки
Хинц сообщил, что восстановился после перелома ноги, полученного в прошлом плей-офф

Нападающий «Даллас Старз» Роопе Хинц заявил, что он восстановился от перелома ноги и готов к новому сезону Национальной хоккейной лиги.

«Я чувствую себя хорошо. С ногой всё в порядке, этим летом я смог нормально тренироваться. Всё хорошо», – приводит слова Хинца официальный сайт НХЛ.

Напомним, в прошлом сезоне форвард получил травму во втором матче серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз». Финский хоккеист пропустил третью игру, но сыграл в четвёртой и пятой.

В минувшем сезоне 28-летний нападающий набрал 67 (28+39) очков в 76 матчах чемпионата НХЛ. В плей-офф на счету Роопе 17 игр, шесть заброшенных шайб и шесть результативных передач.

