Главный тренер «СКА-1946» Титов высказался о проблеме с центрфорвардами в России

Главный тренер «СКА-1946» Герман Титов ответил на вопрос о проблеме с подготовкой центрфорвардов в российском хоккее.

– Почему есть вечная проблема нашего хоккея – дефицит центральных форвардов? Что можно изменить в системе подготовки?

– Наверное, всё идет от детской спортивной школы. Наверное, меньше мы уделяем внимания. Но у нас говорят, что и защитников у нас мало, и центральных мало. Но если смотреть глобально, я бы не сказал. Смотрите, сколько играет в НХЛ защитников. Много.

Центральных нападающих? Малкин играет. Да, не так много, как раньше было, но всё равно на выходе есть хорошие центральные. Я считаю, что с детской спортивной школы надо больше уделять внимание центральным нападающим. От этого и идёт.

– Больше тренировать вбрасывания?

– Не то что вбрасывания. Больше играть с шайбой, в короткий пас. Нужно, чтобы игрок не просто бегал с шайбой. Центральный нападающий должен раскидывать эти пасы своим крайним нападающим, – приводит слова Титова «Спорт день за днём».