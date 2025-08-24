Форвард «Динамо» Римашевский рассказал о совместной работе с главным тренером Кудашовым

Нападающий московского «Динамо» Егор Римашевский ответил на вопрос, в чём хотел бы быть похожим на главного тренера команды Алексея Кудашова.

— Как у тебя складываются отношения с Алексеем Николаевичем Кудашовым?

— Всё хорошо. Мы давно знакомы. Ещё в детстве я приезжал в ЦСКА, где тогда занимался его сын, Артём Кудашов. Так и познакомился с Алексеем Николаевичем. Потом мы пересеклись в академии, куда он пришёл помогать нашему тренеру. Уже тогда у нас была система, похожая на ту, что сейчас принята в первой команде. Поэтому мне было легко влиться в первую команду.

— Как звучит самый мудрый совет, который дал тебе Кудашов?

— Да много всего было. Какого-то одного совета я не выделю. Основное — всё приходит через работу.

— В чем бы тебе хотелось быть похожим на Алексея Николаевича?

— В его упорстве и характере, — приводит слова Римашевского «РБ Спорт».