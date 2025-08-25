Скидки
Владимир Плющев рассказал, кто может пострадать от введения потолка зарплат в РПЛ

Владимир Плющев рассказал, кто может пострадать от введения потолка зарплат в РПЛ
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал информацию о том, что в российском футболе могут ввести потолок зарплат по подобию КХЛ.

«Понимаете, некоторые вещи можно компенсировать, скажем так, добром и бытом. Поэтому денежные контракты снизятся, но есть такие моменты, как приобретение жилья в престижных городах. Ты можешь играть где-то на периферии, а квартира у тебя будет в Москве или Санкт-Петербурге. Здесь можно говорить только об одном: это наведение порядков в какой-то одной финансовой ведомости. Но, повторюсь, многие вопросы с игроками же можно решать совершенно другими условиями.

В основном потолок зарплат ударит по легионерам. Они здесь, наверное, никакого жилья или чего-то в этом духе приобретать не собираются. Они просто хотят зарабатывать здесь большие деньги. Поэтому введение этого потолка ударит именно по иностранцам и подбору игроков. Хотя, насколько я знаю, в нашем футболе сейчас появилось гораздо больше интересной молодёжи, чем в хоккее. Поэтому затрудняюсь сказать, зачем в футболе нужно вводить потолок зарплат», — цитирует Плющева Legalbet.

