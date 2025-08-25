Скидки
Инсайдер НХЛ сообщил, какой клуб близок к подписанию контракта с форвардом Рословиком

Инсайдер НХЛ сообщил, какой клуб близок к подписанию контракта с форвардом Рословиком
Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли поделился мнением о будущем клубе форварда Джека Рословика. 28-летний нападающий является неограниченно свободным агентом. В прошлом сезоне он выступал за «Каролину Харрикейнз».

«Были предположения, что «Торонто Мэйпл Лифс» уже договорились с Рословиком, и вскоре они объявят об этом. Но все стороны, связанные с клубом и самим игроком, говорят, что никакой сделки нет. Тем не менее, «Торонто» по-прежнему продолжает интересоваться им. Не хочу говорить официально, но похоже, что они не закрывают дверь. Хотя у них мало места под потолком зарплат», – цитирует Серавалли Sportskeeda.

В прошлом сезоне Рословик выступал за «Каролину Харрикейнз» – 81 матч и 39 (22+17) очков в регулярном чемпионате НХЛ, девять игр и 4 (1+3) очка в плей-офф.

