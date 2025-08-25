Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дмитрий Рябыкин подвёл итоги выступления «Локомотива» на Кубке Блинова

Дмитрий Рябыкин подвёл итоги выступления «Локомотива» на Кубке Блинова
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин высказался об игре ярославского клуба на Кубке Блинова в Омске. «Локомотив» занял третье место на предсезонном турнире.

– «Локомотив» всегда ставит перед собой только победную задачу. Но нужно понимать, что турнир – предсезонный и нашей основной целью было предложить хоккеистам обновлённую схему игры, адаптировать их к ней. С этой точки зрения главный тренер Боб Хартли остался очень доволен омским турниром. Хоккеисты быстро перестраиваются и быстро адаптируются.

– К чему конкретно?
– Детали – не совсем для прессы. Но в общих чертах мы уже говорили, что хотим играть более агрессивно в средней зоне и зоне соперника. С этой точки зрения многие моменты в нашей игре обнадежили. Главный тренер отметил, что команда быстро схватывает изменения, – приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.

Материалы по теме
Эксклюзив
Хартли заявил, что если бы поехал работать в НХЛ, то взял бы Звягина и Рябыкина с собой
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android