Дмитрий Рябыкин подвёл итоги выступления «Локомотива» на Кубке Блинова

Тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин высказался об игре ярославского клуба на Кубке Блинова в Омске. «Локомотив» занял третье место на предсезонном турнире.

– «Локомотив» всегда ставит перед собой только победную задачу. Но нужно понимать, что турнир – предсезонный и нашей основной целью было предложить хоккеистам обновлённую схему игры, адаптировать их к ней. С этой точки зрения главный тренер Боб Хартли остался очень доволен омским турниром. Хоккеисты быстро перестраиваются и быстро адаптируются.

– К чему конкретно?

– Детали – не совсем для прессы. Но в общих чертах мы уже говорили, что хотим играть более агрессивно в средней зоне и зоне соперника. С этой точки зрения многие моменты в нашей игре обнадежили. Главный тренер отметил, что команда быстро схватывает изменения, – приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.