«Буду в шоке, если он не вернётся в НХЛ». Тренер «Авангарда» — о Ги Буше

Тренер «Авангарда» Дэйв Барр высказался о работе Ги Буше и заявил, что канадский тренер должен обязательно вернуться в НХЛ.

– Что скажете о Ги Буше?

– Ги – один из лучших тренеров и умнейших людей, которых я когда-либо встречал. Я буду в шоке, если он не вернётся в НХЛ в ближайшие несколько лет. Он определённо является тренером уровня НХЛ.

– Что делает его таким?

– У него есть план на всё. Он очень-очень-очень тщательно подходит ко всем деталям. Это очень забавно. Я рассказывал своей жене этим летом – а она не очень хорошо разбирается в хоккее – о всех деталях, которые он учитывает при подготовке к играм. Ничто не остаётся незамеченным. У него тоже будет возможность вернуться в НХЛ, если он этого захочет, – сказал Барр в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.