Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Арсений Грицюк сфотографировался с собакой Ивана Демидова в баре Монреаля

Арсений Грицюк сфотографировался с собакой Ивана Демидова в баре Монреаля
Комментарии

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк вылетел в Северную Америку для подготовки к своему первому сезону в Национальной хоккейной лиге. Россиянин во время пересадки до конечной точки на несколько часов посетил Монреаль, где встретился с соотечественником — нападающим «Монреаль Канадиенс» Иваном Демидовым. В одном из баров канадского города Грицюк сфотографировался с собакой Демидова.

Фото: личный архив Грицюка

На данный момент Грицюк находится в Оттаве, где получает визу. Далее россиянин проследует в Нью-Йорк.

Напомним, контракт новичка «Нью-Джерси Дэвилз» с 24-летним Грицюком рассчитан сроком на один год и начнёт действовать со следующего сезона-2025/2026.

Материалы по теме
Нападающий Арсений Грицюк объяснил, почему решился на переезд в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android