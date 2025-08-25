Арсений Грицюк сфотографировался с собакой Ивана Демидова в баре Монреаля

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк вылетел в Северную Америку для подготовки к своему первому сезону в Национальной хоккейной лиге. Россиянин во время пересадки до конечной точки на несколько часов посетил Монреаль, где встретился с соотечественником — нападающим «Монреаль Канадиенс» Иваном Демидовым. В одном из баров канадского города Грицюк сфотографировался с собакой Демидова.

Фото: личный архив Грицюка

На данный момент Грицюк находится в Оттаве, где получает визу. Далее россиянин проследует в Нью-Йорк.

Напомним, контракт новичка «Нью-Джерси Дэвилз» с 24-летним Грицюком рассчитан сроком на один год и начнёт действовать со следующего сезона-2025/2026.