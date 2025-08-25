«Хотим побеждать и делаем, что нам поможет». Тренер «Авангарда» — об уходах Ткачёва и Буше

Тренер «Авангарда» Дэйв Барр высказался об уходе лидеров команды — нападающих Владимира Ткачёва и Рида Буше.

– Каким с вашей стороны получилось расставание «Авангарда» с Ридом Буше и Владимиром Ткачёвым?

– Мы с Ги и Алексеем Сопиным обсудили, что важно для команды, которая хочет выигрывать трофеи. Нам были нужны скорость и габариты. И вместе с этим необходимо играть сильно в середине площадки. Поэтому нуждались в хороших центрах, которые могли бы закрывать всё.

Оба игрока, которых мы отпустили, были вингерами. Они очень хорошие игроки и люди, но мы решили, что нам важнее сделать акцент на центральной оси, вложиться в эту зону. Мы всё ещё пытаемся улучшить наш выбор на этой позиции, ищем центральных форвардов, которые могут нам помочь.

Иногда приходится расставаться с игроками такого калибра. Когда я работал в «Сан-Хосе», клуб отпустил Джо Павелски. Там думали, что он уже спёкся. А затем он выдал ещё несколько сезонов с 30 голами. Так что ничего нельзя знать наверняка.

Но мы просто пытались принять лучшее решение в интересах команды. И решили, что нам необходимо усилить центр.

– Понимали, что это повлечёт за собой негативную реакцию со стороны болельщиков?

– (Смеётся.) Да, не без этого. В том числе и поэтому это решение далось так тяжело. Эти парни много дали команде. Без сомнения, очень тяжёлое решение. Но иногда стоит довериться своему инстинкту. Мы очень долго думали, как стать лучше. И пришли к выводу, что нужно улучшить оборону и центр. Пусть у нас лучше будут шесть центральных нападающих, чем два-три центра и 14 вингеров, которые будут как-то пытаться пробиться в состав.

Очень надеемся, что наша ставка оправдает себя. Мы понимаем чувства болельщиков, которые огорчены уходом своих любимых игроков. Но в то же время мы просто хотим побеждать. И делаем всё, что, по нашему мнению, поможет нам в этом, – сказал Барр в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.