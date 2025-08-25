Скидки
Главная Хоккей Новости

Капитан сборной Германии Мориц Зайдер поделился ожиданиями от участия на Олимпиаде-2026

Капитан сборной Германии и защитник «Детройт Ред Уингз» Мориц Зайдер поделился ожиданиями от участия на Олимпиаде-2026.

«Я знаю, что мы не фавориты, но мы хотим бросить вызов всем громким именам. Ну и просто постараться стать лучше. Хочется сделать себе имя за океаном. Надеюсь, со временем немецких игроков в НХЛ будет ещё больше и мы станем своего рода брендом.

Я думаю, что будет здорово, когда все нынешние игроки соберутся в одной команде. Мы сможем показать, на что мы способны. Я стараюсь быть связующим звеном между разными поколениями. Моя задача – наладить контакт со всеми, найти общий язык и создать позитивную атмосферу в раздевалке. Всё остальное придумывается по ходу дела. Особенно на льду. Не нужно делать больше, чем ты привык. Надо быть собой – и этого достаточно», – цитирует Зайдера пресс-служба НХЛ.

Напомним, зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Ранее стало известно, что сборная Франции официально заменит российскую команду на турнире.

Сборная Германии назвала первых шесть хоккеистов в состав на Олимпиаду-2026
