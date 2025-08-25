Тренер «Авангарда» ответил на вопрос, кто должен стать новым лидером команды

Тренер «Авангарда» Дэйв Барр заявил, что нападающий Эндрю Потуральски должен стать новым лидером омской команды.

– Кто, на ваш взгляд, должен стать новым лидером нападения «Авангарда»? Есть ли в команде тот, кто может и набирать очки, и быть оплотом коллектива в раздевалке?

– Хороший вопрос! Потуральски точно должен стать тем игроком, которого полюбят болельщики. Я видел этого парня в действии на протяжении многих лет. Это один из самых результативных игроков АХЛ последних сезонов. При этом он хорош в обороне.

И наши новые защитники болельщикам тоже понравятся. Макс Лажуа, например. Он только что прибыл к нам, я встретился с ним за 10 минут до этого интервью. Он очень хороший игрок, который делает всё без шума и пыли, болельщики его оценят. То же самое касается и Джозефа Чеккони. Это габаритный защитник, который умеет хорошо двигать шайбу. Да и вообще это относится ко многим нашим игрокам, – сказал Барр в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.