Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Авангарда» ответил на вопрос, кто должен стать новым лидером команды

Тренер «Авангарда» ответил на вопрос, кто должен стать новым лидером команды
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер «Авангарда» Дэйв Барр заявил, что нападающий Эндрю Потуральски должен стать новым лидером омской команды.

– Кто, на ваш взгляд, должен стать новым лидером нападения «Авангарда»? Есть ли в команде тот, кто может и набирать очки, и быть оплотом коллектива в раздевалке?
– Хороший вопрос! Потуральски точно должен стать тем игроком, которого полюбят болельщики. Я видел этого парня в действии на протяжении многих лет. Это один из самых результативных игроков АХЛ последних сезонов. При этом он хорош в обороне.

И наши новые защитники болельщикам тоже понравятся. Макс Лажуа, например. Он только что прибыл к нам, я встретился с ним за 10 минут до этого интервью. Он очень хороший игрок, который делает всё без шума и пыли, болельщики его оценят. То же самое касается и Джозефа Чеккони. Это габаритный защитник, который умеет хорошо двигать шайбу. Да и вообще это относится ко многим нашим игрокам, – сказал Барр в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дэйвом Барром читайте на «Чемпионате»:
«Летом «Авангард» сделал всё, чтобы стать ближе к чемпионству». Интервью с помощником Буше
Эксклюзив
«Летом «Авангард» сделал всё, чтобы стать ближе к чемпионству». Интервью с помощником Буше
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android