Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-тренер «Нью-Джерси» вспомнил, как Илья Ковальчук расторг 15-летний контракт с клубом

Экс-тренер «Нью-Джерси» вспомнил, как Илья Ковальчук расторг 15-летний контракт с клубом
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер «Авангарда» Дэйв Барр рассказал о работе с российским нападающим Ильёй Ковальчуком в «Нью-Джерси Дэвилз».

– 2013 год, вы работаете в «Нью-Джерси», когда Илья Ковальчук решает расторгнуть контракт и вернуться в Россию. Помните вашу реакцию на это?
– Мне очень нравится Кови. У нас были отличные отношения. Он лидировал в лиге по количеству голов в меньшинстве, хотя о нём и не думают как об игроке нейтрализации. Это настоящий мужик. Я очень его уважаю и за игру, и за поведение за пределами льда. Он очень гордый, и, думаю, ему просто не понравились условия, в которых он находился. Поэтому он и выбрался из них (смеётся). Отказался от большого количества денег, чтобы получать большое количество денег, – сказал Барр в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дэйвом Барром читайте на «Чемпионате»:
«Летом «Авангард» сделал всё, чтобы стать ближе к чемпионству». Интервью с помощником Буше
Эксклюзив
«Летом «Авангард» сделал всё, чтобы стать ближе к чемпионству». Интервью с помощником Буше
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android