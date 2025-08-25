Экс-тренер «Нью-Джерси» вспомнил, как Илья Ковальчук расторг 15-летний контракт с клубом

Тренер «Авангарда» Дэйв Барр рассказал о работе с российским нападающим Ильёй Ковальчуком в «Нью-Джерси Дэвилз».

– 2013 год, вы работаете в «Нью-Джерси», когда Илья Ковальчук решает расторгнуть контракт и вернуться в Россию. Помните вашу реакцию на это?

– Мне очень нравится Кови. У нас были отличные отношения. Он лидировал в лиге по количеству голов в меньшинстве, хотя о нём и не думают как об игроке нейтрализации. Это настоящий мужик. Я очень его уважаю и за игру, и за поведение за пределами льда. Он очень гордый, и, думаю, ему просто не понравились условия, в которых он находился. Поэтому он и выбрался из них (смеётся). Отказался от большого количества денег, чтобы получать большое количество денег, – сказал Барр в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.