Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Гештальт закрыт! После игры пожали друг другу руки!» Камалов — о драке с Шарипзяновым

«Гештальт закрыт! После игры пожали друг другу руки!» Камалов — о драке с Шарипзяновым
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Северстали» Никита Камалов высказался о драке с капитаном «Авангарда» Дамиром Шарипзяновым на Кубке Блинова. В прошлом плей-офф хоккеисты также имели конфликт между собой на льду.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
24 августа 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Б
Северсталь
Череповец
0:1 Лишка (Грудинин) – 00:55 (5x5)     1:1 Гуляев (Шарипзянов) – 23:35 (5x5)     2:1 Потуральски (Блажиевский, Волков) – 24:50 (5x5)     2:2 Чебыкин (Скоренов, Абросимов) – 30:06 (5x4)     2:3 Лишка (Грегуар, Пилипенко) – 33:34 (5x4)     3:3 Гуляев (Почивалов) – 38:39 (4x4)     3:4 Иванцов – 65:00    

— Мы вместе ехали на смену, играть, и Дамир предложил подраться — выяснить всё по-мужски, так как у нас была недосказанность ещё с прошлого плей-офф. Я был не против!

— Кто-то из болельщиков в соцсетях написал, что это была «битва за бутылку Серебрякова» — всё верно?
— Ну можно и так сказать! (Смеётся.) Оттуда это всё идёт! Но мы этот вопрос решили, гештальт закрыт! Думаю, что теперь у нас нет вопросов друг к другу. Мы пожали друг другу руки после игры, и каждый остался при своих.

— Как считаете, вы победили?
— Ну это пусть болельщики оценивают, ведь это шоу для них! — цитирует Камалова пресс-служба клуба.

Материалы по теме
«Я подъехал, он не отказал. Решили вопросы». Шарипзянов — о яркой драке с Камаловым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android