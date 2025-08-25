«Гештальт закрыт! После игры пожали друг другу руки!» Камалов — о драке с Шарипзяновым

Защитник «Северстали» Никита Камалов высказался о драке с капитаном «Авангарда» Дамиром Шарипзяновым на Кубке Блинова. В прошлом плей-офф хоккеисты также имели конфликт между собой на льду.

— Мы вместе ехали на смену, играть, и Дамир предложил подраться — выяснить всё по-мужски, так как у нас была недосказанность ещё с прошлого плей-офф. Я был не против!

— Кто-то из болельщиков в соцсетях написал, что это была «битва за бутылку Серебрякова» — всё верно?

— Ну можно и так сказать! (Смеётся.) Оттуда это всё идёт! Но мы этот вопрос решили, гештальт закрыт! Думаю, что теперь у нас нет вопросов друг к другу. Мы пожали друг другу руки после игры, и каждый остался при своих.

— Как считаете, вы победили?

— Ну это пусть болельщики оценивают, ведь это шоу для них! — цитирует Камалова пресс-служба клуба.