Экс-одноклубник Фёдорова по «Детройту» рассказал, чему его научил россиянин

Тренер «Авангарда» Дэйв Барр поделился впечатлениями от игры вместе с российским нападающим Сергеем Фёдоровым в составе «Детройт Ред Уингз».

– Вы были свидетелем первого сезона Сергея Фёдорова в НХЛ. Помните ли первое впечатление о нём, когда он только прибыл?

– Это был 1990 год. И в первый год своей игры в НХЛ он был моим соседом по комнате. Смотреть за его катанием было одним удовольствием, он делал это феноменально.

Помню, как на первом выезде сказал ему, что мы будем жить в одном номере. Мы хотели немного поспать в день игры перед матчем, и он спросил меня, не против ли я не занавешивать шторы. А за окном было ярко.

Я спросил его, зачем так делать? А он ответил: «Чтобы не провалиться в глубокий сон». Я согласился. Мы сделали, как он сказал, и после этого я никогда больше не занавешивал шторы, когда хотел немного вздремнуть. Это одна из многих вещей, которым он меня научил.

Он был невероятным игроком. В первом сезоне он должен был забрасывать шайб 50, но забросил только 31. Но мог бы легко и до полтинника дойти. Ему просто нужно было научиться забивать больше на уровне НХЛ. Великолепный хоккеист, – сказал Барр в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.