Экс-игрок «Детройта»: на первой же тренировке все поняли, что Фёдоров станет суперзвездой

Тренер «Авангарда» Дэйв Барр заявил, что с первой тренировки впечатлился катанием российского нападающего «Детройт Ред Уингз» Сергея Фёдорова.

– Знали, что ожидать от Сергея Фёдорова по приезде в НХЛ?
– Абсолютно нет. Я не знал, кто он такой. Он был одной из первых российских суперзвёзд в НХЛ. По крайней мере, я так это помню. Не знал, чего ожидать от него, но как только увидел, как он катается… На первой же тренировке подумал «Боже правый, что за катание!» Он делал это так легко, будто не прилагая никаких усилий, и был очень силён с шайбой. Вот тогда мы поняли, что он станет суперзвездой. И он стал, – сказал Барр в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дэйвом Барром читайте на «Чемпионате»:
«Летом «Авангард» сделал всё, чтобы стать ближе к чемпионству». Интервью с помощником Буше
