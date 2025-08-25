Скидки
Сибирь — Нефтехимик, результат матча 25 августа 2025, счёт 2:1 Б, Кубок Блинова

«Сибирь» обыграла «Нефтехимик» в заключительном матче на Кубке Блинова
Комментарии

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился заключительный матч предсезонного турнира на Кубок Блинова между новосибирской «Сибирью» и нижнекамским «Нефтехимиком». Победу в серии буллитов со счётом 2:1 одержали хоккеисты «Сибири».

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
25 августа 2025, понедельник. 10:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 1
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Гоголев (Рассказов) – 15:29 (5x5)     1:1 Надворный (Чмыхов, Соколов) – 50:42 (5x5)     2:1 Широков – 65:00    

На 16-й минуте счёт открыл нападающий «Сибири» Павел Гоголев с передачи Кирилла Рассказова. Долгое время команды не могли забросить шайбу, лишь на 51-й минуте «Нефтехимику» удалось сравнять счёт в матче. Отличился форвард Матвей Надворный, которому ассистировали Артём Чмыхов и Севастьян Соколов. Победу по буллитам одержала «Сибирь». Победный бросок на счету капитана Сергея Широкова.

«Нефтехимик» завершил турнир на последнем, пятом месте. «Сибирь» стала четвёртой. На третьем месте расположился «Локомотив». Второе место занял «Авангард». Обладателем Кубка Блинова стала «Северсталь».

Турнирная таблица Кубка Блинова
