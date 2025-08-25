Скидки
Тренер «Авангарда» назвал фаворитов предстоящего сезона КХЛ

Комментарии

Тренер «Авангарда» Дэйв Барр назвал «Локомотив», «Трактор» и ЦСКА одними из фаворитов предстоящего сезона Континентальной хоккейной лиги.

– Кого видите в качестве фаворитов сезона КХЛ?
– Думаю, ЦСКА сделает шаг вперёд. У них классный новый главный тренер. Ещё «Трактор», «Локомотив» снова будут хороши. Боб Хартли – очень требовательный тренер, он сможет многое достать из этой команды. Хотя она и так была с характером, – сказал Барр в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Гагарина стал ярославский «Локомотив», в финале обыгравший «Трактор» в серии из пяти матчей.

