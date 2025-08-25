Скидки
Тренер «Авангарда» рассказал, удивило ли его возвращение Хартли к тренерской деятельности

Тренер «Авангарда» Дэйв Барр высказался о возвращении Боба Хартли к тренерской деятельности. В межсезонье канадский специалист стал главным тренером ярославского «Локомотива». Ранее канадец заявлял, что не будет возвращаться к тренерской деятельности.

– Удивлены возвращению Хартли?
– Иногда происходит небольшое выгорание, когда говоришь себе, что потренировал много, и уже устал, и не хочешь возвращаться. Но после двух лет уже начинаешь скучать без дела. Так что… – сказал Барр в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Хартли становился обладателем Кубка Гагарина с «Авангардом» в 2021 году.

