Тренер «Авангарда» объяснил секрет успеха канадских специалистов в КХЛ

Тренер «Авангарда» Дэйв Барр назвал ключевую составляющую, позволяющую канадским тренерам добиваться успеха в клубах КХЛ.

– Хартли, Гру, Буше – в чём секрет успеха канадских тренеров в КХЛ?
– Требовательность. Они все требовательные. Они могут просить делать большое количество вещей, без которых победа невозможна. Это три требовательных тренера. И они не позволят не делать того, что они от тебя требуют, – сказал Барр в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

КХЛ начнёт сезон с четырьмя канадскими тренерами во главе клубов в третий раз в истории. В сезоне-2025/2026 в чемпионате будут работать Бенуа Гру («Трактор»), Боб Хартли («Локомотив»), Ги Буше («Авангард») и Жерар Галлан («Шанхай Дрэгонс»).

Полную версию эксклюзивного интервью с Дэйвом Барром читайте на «Чемпионате»:
«Летом «Авангард» сделал всё, чтобы стать ближе к чемпионству». Интервью с помощником Буше
«Летом «Авангард» сделал всё, чтобы стать ближе к чемпионству». Интервью с помощником Буше
