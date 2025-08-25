«Он добьётся успеха здесь. Очень хороший специалист». Тренер «Авангарда» — о Галлане

Тренер «Авангарда» Дэйв Барр заявил о хороших перспективах в КХЛ для главного тренера «Шанхай Дрэгонс» Жерара Галлана.

– Ещё один ваш бывший одноклубник по «Детройту» Жерар Галлан возглавил «Шанхай». Общались ли с ним о КХЛ?

– Я отправил ему сообщение, но не уверен, что оно дошло. Мне кажется, что у меня даже нет его текущего номера, хотя и есть где-то три его телефона. Я отправил сообщение на каждый, но не думаю, что оно дошло хоть куда-нибудь, потому что ответа не последовало.

Мы играли вместе пять лет, из которых два или три провели в одном звене. Он был взрывным и эмоциональным игроком, а теперь он взрывной и эмоциональный тренер. Это очень хороший специалист. Он даёт своим игрокам три или четыре установки, как нужно играть – жёстко, доминировать физически.

Он добьётся успеха здесь. С нетерпением жду увидеть широкую улыбку на его лице, когда мы встретимся, – сказал Барр в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.