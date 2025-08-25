«Игрокам становится сложно слушать это». Барр — о том, почему Галлан не работает в НХЛ

Тренер «Авангарда» Дэйв Барр заявил, что специалисты в НХЛ меняют место работы из-за того, что со временем игроки устают от их требований.

– Удивлены, что Галлан не получил работу в НХЛ?

– Много хороших тренеров сейчас остались без работы. Например, Питер Дебур, с которым я работал, был уволен «Далласом» после трёх подряд финалов конференции. Тренерам сложно не иметь «срока годности» – говорят же, что игроки просто перестают слушать после стольких лет.

Жерар – очень требовательный. И мне кажется, что в какой-то момент игрокам просто становится сложно слушать всё это. 90% тренеров НХЛ рано или поздно отправляются в эту категорию. Потому что игроки устают слышать все эти требования, и становится проще поменять тренера, чем группу игроков, – сказал Барр в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.