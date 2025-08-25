Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рябыкин: задача тренеров «Локомотива» — использовать энергию Сурина в мирных целях

Рябыкин: задача тренеров «Локомотива» — использовать энергию Сурина в мирных целях
Комментарии

Тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин оценил игру нападающего ярославской команды Егора Сурина. 19-летний форвард известен своими стычками с голкипером «Авангарда» Никитой Серебряковым.

«Сурин – интересный форвард, у него очень много энергии. Наша задача – использовать эту энергию, скажем так, в мирных целях, исключительно на пользу команде.

Нужно учесть, Сурин будет проводить в КХЛ уже второй сезон. Говорю не о синдроме второгодника, а о том, что соперники Егора уже знают, готовы. Значит, надо продолжать расти, чтобы чувствовать себя в команде и лиге ещё более комфортно», – приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.

Материалы по теме
Дмитрий Рябыкин подвёл итоги выступления «Локомотива» на Кубке Блинова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android