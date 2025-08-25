Рябыкин: задача тренеров «Локомотива» — использовать энергию Сурина в мирных целях

Тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин оценил игру нападающего ярославской команды Егора Сурина. 19-летний форвард известен своими стычками с голкипером «Авангарда» Никитой Серебряковым.

«Сурин – интересный форвард, у него очень много энергии. Наша задача – использовать эту энергию, скажем так, в мирных целях, исключительно на пользу команде.

Нужно учесть, Сурин будет проводить в КХЛ уже второй сезон. Говорю не о синдроме второгодника, а о том, что соперники Егора уже знают, готовы. Значит, надо продолжать расти, чтобы чувствовать себя в команде и лиге ещё более комфортно», – приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.