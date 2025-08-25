Скидки
«Нельзя проспать начало сезона». Широков — о победе над «Нефтехимиком»

Комментарии

Нападающий «Сибири» Сергей Широков прокомментировал победу в заключительном матче предсезонного турнира на Кубок Блинова с «Нефтехимиком» (2:1 Б).

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
25 августа 2025, понедельник. 10:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 1
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Гоголев (Рассказов) – 15:29 (5x5)     1:1 Надворный (Чмыхов, Соколов) – 50:42 (5x5)     2:1 Широков – 65:00    

— Буллитная серия – подсластитель турнира?
— Конечно, всегда приятно выигрывать. Сейчас более праздничная атмосфера в раздевалке. Много позитивного сделали, но при этом хватает того, что надо разбирать: много видео нам показывают. Команда обновилась больше чем на 50%, что-то получается, что-то нет. Будем стараться к началу сезона это подправить, потому что с самого старта у нас важные матчи. Нельзя проспать начало сезона, — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

