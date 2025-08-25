«Нельзя проспать начало сезона». Широков — о победе над «Нефтехимиком»

Нападающий «Сибири» Сергей Широков прокомментировал победу в заключительном матче предсезонного турнира на Кубок Блинова с «Нефтехимиком» (2:1 Б).

— Буллитная серия – подсластитель турнира?

— Конечно, всегда приятно выигрывать. Сейчас более праздничная атмосфера в раздевалке. Много позитивного сделали, но при этом хватает того, что надо разбирать: много видео нам показывают. Команда обновилась больше чем на 50%, что-то получается, что-то нет. Будем стараться к началу сезона это подправить, потому что с самого старта у нас важные матчи. Нельзя проспать начало сезона, — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.