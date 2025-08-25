Скидки
Капитан «Сибири» Широков — о Кубке Блинова: неплохо провели турнир

Нападающий «Сибири» Сергей Широков подвёл итоги предсезонного турнира на Кубок Блинова в Омске. Новосибирская команда одержала лишь одну победу в четырёх матчах и заняла четвёртое место.

— Какой матч был наиболее цельным для «Сибири»?
— Если честно, по содержанию мне понравилась игра с «Северсталью», мы выполняли установку тренера: накрывали их в чужой зоне, плотно играли в зоне атаки. Матч с «Авангардом» в начале был робким, но потом выровняли его, неплохо смотрелись. Неплохо провели турнир, по результату он должен быть лучше, но как есть, — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

