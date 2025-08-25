Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Сибири» подвёл итоги Кубка Блинова для команды

Главный тренер «Сибири» подвёл итоги Кубка Блинова для команды
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев оценил победу над «Нефтехимиком» (2:1 Б) на предсезонном турнире Кубок Блинова, на котором новосибирская команда заняла четвёртое место.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
25 августа 2025, понедельник. 10:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 1
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Гоголев (Рассказов) – 15:29 (5x5)     1:1 Надворный (Чмыхов, Соколов) – 50:42 (5x5)     2:1 Широков – 65:00    

— Важно ли было закончить турнир на победной ноте?
— Конечно, важно. Потихоньку набираем те кондиции, которые необходимы. Становимся лучше, появляется свежесть. Радует, что быстро схватывают ребята. Делаем акцент на игре без шайбы, много показываем видео, ребята стараются это делать. Было достаточно моментов, но не можем или взять на себя ответственность, либо исполнить, отдать передачу.

— Что вас не устраивает, кроме реализации?
— Позиционная атака, агрессия перед воротами, броски от защитников – они не те, которые мы хотим видеть, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Материалы по теме
«Сибирь» обыграла «Нефтехимик» в заключительном матче на Кубке Блинова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android