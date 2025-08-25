Главный тренер «Сибири» подвёл итоги Кубка Блинова для команды

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев оценил победу над «Нефтехимиком» (2:1 Б) на предсезонном турнире Кубок Блинова, на котором новосибирская команда заняла четвёртое место.

— Важно ли было закончить турнир на победной ноте?

— Конечно, важно. Потихоньку набираем те кондиции, которые необходимы. Становимся лучше, появляется свежесть. Радует, что быстро схватывают ребята. Делаем акцент на игре без шайбы, много показываем видео, ребята стараются это делать. Было достаточно моментов, но не можем или взять на себя ответственность, либо исполнить, отдать передачу.

— Что вас не устраивает, кроме реализации?

— Позиционная атака, агрессия перед воротами, броски от защитников – они не те, которые мы хотим видеть, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.