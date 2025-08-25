Епанчинцев рассказал о состоянии игроков «Сибири», получивших повреждения

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал состояние травмированных игроков новосибирской команды — нападающих Архипа Неколенко и Скотта Уилсона, а также защитника Фёдора Гордеева.

«Дали время до конца залечить болячку Уилсону, не стали форсировать. У него небольшой спазм мышцы, ничего серьёзного, так что дальше будет готовиться полноценно.

У Неколенко тоже повреждение, но не стали рисковать, дали полностью залечить болячку. Тоже не торопимся.

Гордеев катается с командой, но без контакта, тренируется в специальной майке. Посмотрим на его состояние, но, думаю, начало сезона он пропустит, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.