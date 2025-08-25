«Адмирал» расторг контракты с защитником Мариным и нападающим Поповым

«Адмирал» по соглашению сторон расторг контракты с защитником Марком Мариным и нападающим Егором Поповым, сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне 29-летний Марин провёл за «Северсталь» и «Адмирал» 31 встречу, в которых отдал одну результативную передачу. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Марин провёл 217 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал 22 результативные передачи с показателем полезности «-19».

В прошедшем сезоне «Адмирал» завершил регулярный чемпионат на восьмом месте в таблице Восточной конференции КХЛ. В первом раунде плей-офф дальневосточный клуб в шести матчах уступил челябинскому «Трактору».