Канадский защитник «Локомотива»: в России еда намного свежее, большой выбор продуктов

Канадский защитник «Локомотива» Мак Холлоуэлл считает, что еда в России качественнее, чем в Канаде. В межсезонье игрок обороны пополнил состав ярославского клуба.

– Пробовали русскую кухню?

– Да, немного. Я привередливый в еде, но здесь пробовал морепродукты – тунец, гребешки. Дома я бы не стал. Там больше фастфуда, здесь еда намного свежее, большой выбор органических продуктов. И тело чувствует себя лучше.

– Значит, в Канаде так же много фастфуда, как и в США?

– Да. У нас есть Chipotle (сеть ресторанов быстрого питания, специализируется на мексиканской кухне – Прим. «Чемпионата») и прочее. Это вроде как курица с рисом, но сделано не так качественно, как здесь. Продукты там не такие чистые, как в России, – цитирует Холлоуэлла «ВсеПроСпорт».