Дубль Бучельникова помог ЦСКА обыграть московское «Динамо» в товарищеском матче
В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился товарищеский матч между ЦСКА и московским «Динамо». Победу одержали армейцы со счётом 4:1.
Товарищеские матчи (клубы)
25 августа 2025, понедельник. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Бучельников (Коваленко, Зернов) – 08:11 (5x5) 2:0 Саморуков (Уильямс, Гурьянов) – 41:50 (5x5) 3:0 Абрамов (Рой) – 47:19 (5x4) 3:1 Пыленков – 51:55 (5x5) 4:1 Бучельников – 55:37 (5x5)
На девятой минуте матча счёт открыл новичок ЦСКА нападающий Дмитрий Бучельников, которому ассистировали Николай Коваленко и Денис Зернов. На старте третьего периода армейцы удвоили преимущество благодаря голу Дмитрия Саморукова с передач Колби Уильямса и Дениса Гурьянова. На 48-й минуте Виталий Абрамов с передачи Джереми Роя сделал счёт в матче 3:0. На 52-й минуте Даниил Пыленков размочил счёт в матче. На 56-й минуте Бучельников оформил дубль.
Следующие свои матчи команды проведут на Кубке мэра Москвы, который стартует 28 августа.
