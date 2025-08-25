Скидки
ЦСКА — Динамо М, результат матча 25 августа 2025, счёт 4:1, товарищеский матч

Дубль Бучельникова помог ЦСКА обыграть московское «Динамо» в товарищеском матче
В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился товарищеский матч между ЦСКА и московским «Динамо». Победу одержали армейцы со счётом 4:1.

Товарищеские матчи (клубы)
25 августа 2025, понедельник. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Бучельников (Коваленко, Зернов) – 08:11 (5x5)     2:0 Саморуков (Уильямс, Гурьянов) – 41:50 (5x5)     3:0 Абрамов (Рой) – 47:19 (5x4)     3:1 Пыленков – 51:55 (5x5)     4:1 Бучельников – 55:37 (5x5)    

На девятой минуте матча счёт открыл новичок ЦСКА нападающий Дмитрий Бучельников, которому ассистировали Николай Коваленко и Денис Зернов. На старте третьего периода армейцы удвоили преимущество благодаря голу Дмитрия Саморукова с передач Колби Уильямса и Дениса Гурьянова. На 48-й минуте Виталий Абрамов с передачи Джереми Роя сделал счёт в матче 3:0. На 52-й минуте Даниил Пыленков размочил счёт в матче. На 56-й минуте Бучельников оформил дубль.

Следующие свои матчи команды проведут на Кубке мэра Москвы, который стартует 28 августа.

